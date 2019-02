Al Politeama al via la stagione sinfonica dell’Orchestra Filarmonica della Calabria

Condividi

Sabato 2 febbraio al Teatro Politeama di Catanzaro, con inizio alle ore 21, si terrà il primo concerto della stagione sinfonica dell’Orchestra Filarmonica della Calabria. Protagonisti prestigiosi sul palco il direttore d’orchestra Mihkel Kütson e il duo pianistico Marco Sollini-Salvatore Barbatano con un programma che proporrà musiche di Beethoven, Tchaikovsky e Mozart. Evento che inaugura il cartellone di appuntamenti sinfonici promosso nell’ambito della collaborazione avviata con la Fondazione Politeama.

Diventata punto di riferimento fisso per il pubblico calabrese, l’Orchestra Filarmonica della Calabria è nata con l’intento di creare definitivamente un ente di produzione concertistica che funzioni in maniera stabile nella Regione Calabria. Protagonista di tournée in tutto il mondo, la formazione è guidata dal maestro di fama internazionale Filippo Arlia, uno dei più poliedrici musicisti italiani del momento, direttore dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “P.I. Tchaikovsky” di Nocera Terinese.

Il programma del concerto di sabato vede in scaletta L’Ouverture del Coriolano di Beethoven, opera scritta nei primi mesi del 1807, il Concerto per due pianoforti di W.A. Mozart, la cui composizione risale al 1779 e la Sinfonia n. 5 di P. I. Tchaikovsky, composta nel 1888 ed eseguita la prima volta a Mosca il 17 novembre dello stesso anno, opera del periodo romantico tra le più popolari nel repertorio classico.

Direttore d’orchestra, l’estone Mihkel Kütson, che vanta innumerevoli direzioni, dalla Semperoper di Dresda, alla Komische Oper di Berlino, all’Estonian National Opera e alla Deutsche Oper am Rhein. Ha lavorato con numerose orchestre, quali la Staatskapelle di Dresda, la WDR Symphony Orchestra, la Stuttgart Radio Symphony Orchestra, la Berlin Radio Symphony Orchestra. Il Concerto di W. A. Mozart per 2 pianoforti sarà eseguito dal duo formato da Marco Sollini, pianista dalla ricca carriera internazionale, e Salvatore Barbatano, calabrese d’origine, solista raffinato e di profonda sensibilità musicale. I due pianisti, dal tocco leggero ed affascinante, si impongono come duo italiano tra i più apprezzati a livello internazionale. Sollini è docente di pianoforte principale all’Istituto Superiore di Studi Musicali “Vecchi-Tonelli” di Modena, mentre Barbatano è docente presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Mascagni” di Livorno. Insieme hanno raccolto straordinari successi con concerti in molte delle più prestigiose sale e importanti teatri del mondo. I due artisti fondono la loro esperienza musicale anche nella conduzione del festival cameristico “Armonie della sera”, di cui Sollini è ideatore e direttore artistico e Barbatano è coordinatore artistico.