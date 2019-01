Condividi

Non sara’ l’ex senatore Stefano Esposito il commissario del Pd calabrese il quale avrebbe rifiutato per problemi lavorativi, di rapporti professionali e di autorizzazioni.

Come commissario Dem in Calabria e’ stato quindi designato l’ex deputato e consigliere regionale campano, Stefano Graziano, attuale consigliere regionale in Campania, eletto nella circoscrizione di Caserta nella lista del Pd collegata a candidato presidente Vincenzo De Luca.