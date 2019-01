Settima edizione Festival Canoro Lumen Calabriae: via alle selezioni

Condividi

Con il primo mese dell’anno, si riaccendono i riflettori sulla kermesse canora ideata dall’Associazione Lamezia Muse giunta alla Settima Edizione, il Festival Canoro Lumen Calabriaecome di consueto apre le porte con il primo step <<Le Selezioni>> per le varie province e città calabresi alla ricerca, anzi all’ascolto , delle voci calabresi nelle diverse scuole presenti su tutta la regione.

Anche quest’anno il Lumen Calabriae è partnerschip del concorso canoro nazionale Il Cantagiro, e come successo per Rossella Rocca e Cristina Cosentino (rispettivamente vincitrice e premio della critica della sesta edizione), i finalisti avranno l’opportunità di potersi aggiudicare il passaggio diretto alla fase finale del Cantagiro a Fiuggi. Vocal Coach della settima edizione, Giò Di Tonno: Cantante,Cantautore,con all’attivo 1200 repliche da performer teatrale per lo spettacolo dei record Notre Dame de Paris , attore nei musical più importanti andati in scena in Italia,vincitore del Festival di Sanremo,Vincitore di Tale e Quale Show, Giudice dello scorso anno di CastroCaro, Vocal Coach per importanti scuole di Musical sul territorio Nazionale, presente per il secondo anno nella trasmissione su Rai Due” I Fatti Vostri… Dal 9 febbraio fino al 12 aprile i responsabili casting dell’associazione Lamezia Muse saranno in viaggio in diverse scuole della regione a Catanzaro, Lamezia Terme, Bovalino, Petilia Policastro e Paola alla ricerva di nuovi protagonosti per la nuova edizione. Le Scuole e le Accademia che ospiteranno le selezioni sono:

Scuola di Musica Popoff (referente Anna Faragò)- (9 Febbraio)

MMP- Scuola Musicale e Laboratorio Creativo(referente Gessica Giampà) (24 Febbraio)

Do Maggiore Academy (referente Raffaella Capria) (13 Marzo)

Fernando Sor – Associazione Culturale (refente Teresa Cardace) ( 24 Marzo)

Accademia Musicale ABC (referente Costantino Scaglione) (7 Aprile)

Artemys Music Lab (referente Katia Marafiori) ( 12 Aprile)

Per Info e Iscrizioni basta contattare le scuole tramite le pagine facebook oppure visitando la pagina di Lamezia Muse in cui sono descritti tutti i contatti diretti! Vi aspettiamo…..