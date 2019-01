Sellia (CZ) – Chiusura in bellezza della programmazione natalizia

Condividi

Si avvia alla conclusione la programmazione natalizia ideata dall’’Amministrazione comunale di Sellia guidata dal sindaco Davide Zicchinella, all’insegna della convivialità, della partecipazione e della condivisione. Dopo l’apertura della Casa di Babbo Natale al Museba, per scrivere assieme la letterina di Babbo Natale, oggi sabato 5 gennaio – le porte del Museo die Bambini alle 17.30 si aprono per stare in compagnia della Befana e del Mago Gennaro con spettacoli di magia, bolle di sapone giganti e dolci per tutti.

Grande partecipazione si è registrata anche sabato 29 dicembre nella Sala Cinema in via Madonna della Neve con il pranzo sociale aperto a tutti, mentre nel pomeriggio è stata grande festa per i nuovi nati.

“Il pranzo sociale è stato un momento di unione e condivisione per una comunità piccola ma unita come la nostra. Tante le adesioni pervenute – ha dichiarato il sindaco Davide Zicchinella -. Tanti i volontari all’opera di buon mattino per organizzare il tutto al meglio. Nel pomeriggio abbiamo avuto la “Festa dei Nuovi Nati”: il 2018 è stato per Noi un anno davvero ricco di nascite, sono nati ben 6 bambini, non accadeva da molto tempo. E come da tradizione li abbiamo festeggiati. Avanti Sellia!”. Chiusura in bellezza, quindi, a partire dalle 17.30 con la vecchina più attesa dell’anno con dolci e divertimento.