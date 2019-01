Lorella Cuccarini e Giampiero ingrassia al Teatro Comunale di Catanzaro

Condividi

Giovedì 24 gennaio 2019 alle ore 21 sul palcoscenico del Comunale nuovo grande evento della stagione teatrale AMA Calabria con i grandissimi Lorella Cuccarini e Giampiero Ingrassia interpreti di Non mi hai detto più ti amoscritto e diretto daGabriele Pignotta.

La prestigiosa manifestazione, realizzata con il contributo del MiBAC Direzione Generale dello Spettacolo e dell’Assessorato alla Cultura della Regione Calabria, deve dopo 20 anni, Lorella Cuccarinie Giampiero Ingrassia,la straordinaria coppia di Grease, torna a lavorare insieme per la prima volta in una commedia inedita, scritta e diretta da Gabriele Pignotta.

Uno spettacolo ironico, intelligente, appassionante, cucito addosso a due protagonisti perfetti: istrionici e straordinariamente affiatati. La famiglia è il motore principale dello spettacolo e si mostra con le sue fragilità e con la sua forza. L’amore tra uomo e donna e tra genitori e figli è visto con leggerezza ma anche con passione, sbirciando attraverso la quotidianità: risate, lacrime, sospetti, cambiamenti e tante altre piccole e grandi situazioni condiscono la commedia interpretata da 5 bravissimi attori, in cui ognuno di noi può ritrovare uno spaccato della sua vita.

La produzione è ambiziosa e importante: un allestimento di altissimo livello saprà regalare allo spettatore momenti di assoluto divertimento e di grande emozione. Collaborano con i celebri artisti gli attori Raffaella Camarda, Francesco Maria Conti e Fabrizio Corucci, il musicista Giovanni Caccamo, lo scenografo Alessandro Chiti, la costumista Silvia Frattolillo, il Light designer Umile Vainieri e il Sound designer Enrico Porcelli. La famiglia è ancora il cardine della società e il nostro punto di riferimento assoluto? Come si stanno evolvendo le nostre famiglie alla luce delle trasformazioni sociali, politiche ed economiche in atto? È questo il tema attualissimo sul quale nasce e si sviluppa questa ironica e sorprendente “piece” teatrale. In sintesi si tratta della storia di una famiglia italiana contemporanea, costretta ad affrontare un cambiamento traumatico improvviso che, alla fine di un percorso umano difficile ed intenso, si ritroverà completamente trasformata e forse più preparata a sopravvivere. Lorella Cuccarini, accetta la sfida di interpretare il ruolo di una madre, Serena, che trova la forza di mettersi in discussione in seguito ad un imprevedibile, ma forse “salvifico”, incidente di percorso. Questa super-mamma e moglie perfetta che porta sulle sue spalle tutta l’organizzazione e la responsabilità della famiglia, capisce che forse questo ruolo non è più funzionale alla sua felicità e, con grande coraggio decide di recuperare sé stessa e il suo essere donna rimettendo completamente in gioco tutti gli equilibri. Suo marito Giulio (un ineguagliabile Giampiero Ingrassia) inizialmente destabilizzato da questo repentino cambiamento, troverà la forza di reagire, riscoprendo finalmente il suo ruolo di marito e di genitore per troppo tempo delegato passivamente alla moglie. Anche i due figli (Tiziana e Matteo), due ragazzi di vent’anni, andranno in crisi esattamente come i loro genitori, ma ognuno riuscirà a trovare delle risorse interiori inaspettate che porteranno ad un avvincente finale a sorpresa! L’intruso Fabrizio Corucci regalerà sorrisi e colpi di scena a questa meravigliosa e scombinata famiglia. Un suggerimento, rivolto a tutti, è che forse oggi ancora di più che in passato, la famiglia per sopravvivere ai cambiamenti deve trovare anche lo spazio per il singolo, per l’individuo e non solo per il ruolo che ricopre (madre, padre, figlio).

Per l’acquisto dei biglietti sono aperti due botteghini rispettivamente al Teatro Comunale di Catanzaro e presso la sede dell’AMA Calabria a Lamezia Terme. E’, inoltre, possibile acquistare on line sul sito https://www.amaeventi.org/evento/non-mi-hai-detto-piu-ti-amo/