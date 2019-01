Lamezia Terme – Corto circuito provoca un incendio in un’abitazione

Incendio in un’abitazione ieri sera in via Misiani a Lamezia Terme. Interessato dalle fiamme un appartamento su due livelli.

L’incendio, secondo una prima verifica, sarebbe stato accidentale.Un corto circuito avvenuto all’interno di un locale adibito a ripostiglio, situato al livello superiore dell’abitazione ha innescato l’incendio che si è propagato in alcuni locali della zona notte.I proprietari si trovavano al piano inferiore quando hanno avvertito un odore acre di plastica bruciata seguito dal distacco dell’energia elettrica in tutto l’appartamento.

Il pronto intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme, con il supporto di un’autobotte, è valso all’estinzione del rogo evitandone la propagazione all’intera abitazione. Non si registrano danni a persone.