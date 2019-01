Lamezia Terme – Arrestati due pregiudicati per furto aggravato

Condividi

Nell’ambito di ordinari servizi di controllo del territorio, la Polizia Locale di Lamezia Terme, ha arrestato due pluripregiudicati lametini, di cui uno sottoposto alla sorveglianza speciale di polizia, in quanto accusati di furto aggravato in concorso e porto di armi.

Nella tarda mattinata di ieri infatti, una pattuglia in servizio nel quartiere Sant’Eufemia, intercettava un veicolo con uno strano e voluminoso carico, Insospettiti dalla circostanza gli operatori riuscivano a bloccare il mezzo che stava corcolando in una strada sterrata nei pressi di località Bellafemmina. Al fine di sviluppare ogni necessaria info-investigativa gli operatori venivano supportati da altre unità prontamente inviate in loco; dopo una serie di accertamenti si appurava che il carico consisteva in una porzione di un miscleatore condensatore (in ferro ed alluminio) dell’Ex Opificio ARSSA di prorietà della Regione Calabria distante dal luogo del fermo circa 100 metri. I due soggetti, Berlingieri Antonio di 51 anni, e Gagliardi Fortunato di 40 anni, rispettivamente conducente e trasportato, venivano sottoposti ai controlli rituali risultando entrambi pregiudicati. Il Gagliardi era altresì gravato della misura di prevenzione della sorvegalianza speciale di P.S.. Accertato che il furto era stato perpretato con violenza sulle cose i due venivano condotti presso il comando di Polizia Locale. Sul mezzo adibito al trasporto della refurtiva, all’esito della perquisizione, venivano rinvenute due asce posizionate sotto un sedile nella cabina del veicolo. Agli arrestati veniva pertanto anche contestato il reato di porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Dopo le formalità di rito e previa informativa al Sostituto Procuratore di turno, i due venivano dichiarati in stato di arresto, per furto aggravato, e venivano associati presso le celle di sicurezza del Commissariato di P.S, a disposizione dell’A.G.. Nella giornata di oggi dovrebbe tenersi l’udienza di covalida.