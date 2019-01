La Regione nomina i commissari delle aziende ospedaliere calabresi

Condividi

La Giunta nella riunione di ieri, presieduta dall’assessore vicario Franco Rossi, ha approvato una serie di provvedimenti in materia sanitaria.

Con l’assistenza del segretario Ennio Apicella, l’Esecutivo, su proposta del presidente della seduta Rossi, ha approvato la delibera di riapertura dei termini per la nomina dei nuovi direttori generali delle Aziende sanitarie provinciali e delle Aziende ospedaliere al fine di procedere alla nomina, nell’ambito di una più ampia platea di partecipanti. Al Bando, come prevede la normativa nazionale, possono partecipare solo gli iscritti all’albo nazionale dei direttori generali.

Successivamente la Giunta ha proceduto alla nomina dei commissari delle Aziende sanitarie provinciali di Catanzaro, Cosenza, Cotone e Vibo Valentia e dell’Aziende ospedaliero-universitaria Mater Domini di Catanzaro i cui vertici erano o scaduti o vanno in scadenza nella giornata di domani. Nelle more dell’espletamento delle procedure per l’individuazione dei nuovi direttori generali si è proceduto alla nomina utilizzando gli stessi direttori generali uscenti o facenti funzione purchè iscritti all’albo nazionale dei direttori generali. Per quanto riguarda l’Asp di Reggio Calabria si è in attesa delle determinazioni della struttura commissariale in ordine al ritiro del provvedimento con il quale il commissario Scura si è autonominato soggetto attuatore come richiesto dai ministeri affiancanti, mentre il direttore generale dell’Azienda ospedaliera Pugliese-Ciaccio terminerà il mandato il prossimo anno.

Queste le nomine: Azienda sanitaria provinciale Vibo Valentia Angela Caligiuri, Azienda sanitaria provinciale Catanzaro Giuseppe Fico, Azienda sanitaria provinciale Crotone Antonello Graziano, Azienda sanitaria provinciale Cosenza Raffaele Mauro, Azienda ospedaliera Mater Domini Caterina De Filippo, Azienda ospedaliera Annunziata di Cosenza Achille Gentile, Azienda ospedaliera Reggio Calabria Vittorio Prejano’.

Sempre in tema sanità è stata approvata inoltre la delibera per l’avviso di selezione dei direttori sanitari e amministrativi delle Aziende sanitarie e ospedaliere.

Approvata anche la delibera per la proposizione del ricorso al Tar avverso la nomina del sub commissario Thomas Schael per incompatibilità derivante da lite pendente nei confronti della Regione.

Di fatto si è approvato una serie di delibere in materia sanitaria che costituiscono un insieme organico a determinare una nuova fase del sistema sanitario calabrese.

In seguito, sempre su proposta dell’assessore Rossi, l’Esecutivo ha deliberato il disciplinare di utilizzo del sistema informativo per la gestione degli appalti pubblici (SISGAP). In pratica gli Enti locali potranno utilizzare gli stessi sistemi dell’Amministrazione regionale. Decisa anche la costituzione di parte civile per reati contro la pubblica amministrazione.

Su proposta dell’assessore alla cultura Maria Francesca Corigliano la Giunta ha poi approvato la parziale modifica del Piano della Rete scolastica e della programmazione dell’offerta formativa della Regione Calabria per gli anni 2019-2020.

In materia di bilancio, su proposta dell’assessore Mariateresa Fragomeni, è stata approvata la valutazione dei dirigenti generali per l’anno 2015 e nominato Domenicantonio Schiava quale dirigente generale reggente al Dipartimento urbanistica.