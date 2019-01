Condividi

Si è insediato ieri mattina alla Procura di Catanzaro un nuovo sostituto procuratore. Si tratta di Veronica Calcagno e proviene dalla procura di Potenza.

Il magistrato ha già preso servizio nella procura guidata da Nicola Gratteri e si occuperà dei delitti contro la Pubblica amministrazione, reati in materia di rifiuti ed ambiente e reati urbanistici e di pubblici appalti in sostituzione di Alessandro Prontera che, a dicembre scorso, ha fatto rientro a Lecce per motivi di famiglia.