Insediamento Commissari Sanità, Ferrara: “Giusto iniziare promuovendo la legalità”

«Auguro un buon lavoro ai Commissari per la Sanità in Calabria». Anche l’eurodeputata Laura Ferrara si unisce al coro di benvenuto per il generale Saverio Cotticelli ed il suo Vice Thomas Schael che ieri hanno formalmente avviato il loro mandato.

«Ho molto apprezzato le dichiarazioni rilasciate durante la prima giornata di lavoro – afferma la Ferrara -. Il messaggio lanciato è assolutamente condivisibile perché una sanità pubblica efficiente è sicuramente frutto di azioni volte alla legalità, alla trasparenza ma prima di tutto a garantire il diritto alla salute, fino ad oggi un’eccezione e non la regola in Calabria. Il faro che guiderà questo periodo commissariale non può che essere la legittimità delle decisioni prese a tutti i livelli».

«Le cronache ci insegnano che i fondi destinati al comparto sanità, circa il 70% del bilancio regionale, sono stati spesso gestiti in maniera scellerata, così come molti ruoli di vertice delle aziende sanitarie sono stati ricoperti da personaggi ambigui e che non sempre hanno agito nell’interesse collettivo. Sono certa – conclude l’eurodeputata – che con queste premesse possa iniziare una nuova era in Calabria, in cui il rispetto del piano di rientro coincida con il rispetto del diritto alla salute».