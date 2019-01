Graziano (Pd): “Tempi brevi per ritorno alla normalità”

Condividi

“Si è chiuso positivamente il primo ciclo di incontri con parlamentari, consiglieri regionali, il presidente della provincia di Cosenza e segretari provinciali calabresi. È emersa la volontà comune di profondere il massimo sforzo per allargare la partecipazione alle primarie per la scelta del segretario nazionale in programma il prossimo 3 marzo. Un appuntamento fondamentale per rilanciare il partito sul territorio e che sarà anche il trampolino di lancio verso le elezioni europee e amministrative”.

Lo dichiara il commissario del Partito Democratico della Calabria Stefano Graziano a margine di una serie di incontri tenuti nella sede regionale di Lamezia.

“Credo – aggiunge – che la risposta ampia e qualificata alle mie convocazioni sia un segnale positivo e metta in discesa il lavoro da fare per un ritorno alla gestione ordinaria del partito” .

“Dal confronto con il gruppo in consiglio regionale – spiega – è emersa la necessità di riprendere l’attività politica sul territorio. Una prima iniziativa pubblica sarà sul regionalismo differenziato che, così come si sta delinenado, uccide il Mezzogiorno, togliendo ulteriori risorse oggi utilizzate per garantire servizi essenziali. Tema che sarà anche al centro di una seduta del consiglio regionale in cui il Pd dichiarerà la sua netta contrarietà”.

” Voglio anche ringraziare i tanti militanti e dirigenti locali che in questi giorni mi hanno inviato messaggi di incoraggiamento e fatto capire che nella nostra comunità c’è una grande aspettativa mista a tanta voglia di archiviare definitivamente la fase dei contrasti e lacerazioni interne”, conclude .