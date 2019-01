Federfarma Catanzaro dà una borsa di studio a studenti Calabresi

Condividi

Federfarma Catanzaro ha l’occasione di dare una borsa di studio a studenti Calabresi. La possibilità ha origine dal convegno di un anno fa in cui hanno partecipato i dirigenti della New Line, società che si occupa di analisi dei dati nell’ambito del mondo farmacia.

Il premio consiste in una borsa di studio “una Tantum” su una tesi il cui argomento sia attinente ai temi di “analisi dei dati della farmacia per il supporto alla gestione”, sharing economy e marketing farmaceutico. Sarà rivolto a laureandi o neolaureati Calabresi in Farmacia o Chimica e Tecnologie Farmaceuiche di tutti gli atenei italiani, che hanno ottenuto tutti i crediti formativi previsti dal proprio piano di studio e per i neolaureati, aver conseguito il titolo dopo il 1 gennaio 2018. La borsa di studio verrà consegnata durante il convegno del 09 marzo 2019 “ Il nuovo contesto normativo delle farmacie italiane prospettive e opportunità”