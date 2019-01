Docente di Soverato muore in incidente stradale

Condividi

È morto ieri all’età di 44 anni, a causa un incidente a Seul, in Corea del Sud, il professor Massimo Carchidi (in foto), docente in servizio all’istituto di Soverato “Giovanni Malafarina”.

A darne notizia è proprio la scuola dove il 44enne insegnava.