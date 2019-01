Confermato il sequestro di oltre 200mila euro a Pino Galati

Condividi

E’ stato confermato dalla Corte di Cassazione il sequestro di oltre 200mila euro nei confronti dell’ex parlamentare lametino Pino Galati, coinvolto nell’operazione “Calabresi nel mondo”. Rigettato dunque il ricorso dell’ex presidente dell’ente in house contro quanto invece disposto dalla Procura guidata da Nicola Gratteri.

Il tribunale di Catanzaro aveva provveduto al sequestro preventivo nei confronti dell’ex deputato Giuseppe Galati, ma anche di Giuseppe Antonio Bianco e Mariangela Cairo, (rispettivamente ex segretario della fondazione e la sua collaboratrice), ritenuti responsabili, a vario titolo, di abuso d’ufficio, falsità ideologica e peculato. Secondo i giudici della Cassazione l’ex parlamentare Galati non avrebbe dovuto ricevere compensi per l’attività svolta in “Calabresi nel Mondo”, appropriandosene in modo “indebito”. “Il presidente – affermano i giudici – in quanto membro del Parlamento, non aveva diritto ad alcuna forma di remunerazione per l’attività espletata a favore della Fondazione”.