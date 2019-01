Commissari aziende sanitarie, il ministro Grillo: “Nomine non trasparenti”

Condividi

“La Giunta regionale della Calabria con la nomina dei commissari ha compiuto un grave atto di arroganza istituzionale che traccia una linea netta nei nostri rapporti”. Cosi’ il ministro della Salute Giulia Grillo commenta le nomine fatte in Calabria.

“La sanita’ della Calabria – aggiunge – e’ stata commissariata perche’ continua a rimanere in una situazione indecente: i livelli essenziali di assistenza peggiorano di anno in anno e il disavanzo continua a crescere. Oliverio con la sua volonta’ di tirare dritto, senza sentire nessuno se non la sua Giunta, sulle nomine delle Aziende sanitarie e ospedaliere ha di fatto sbattuto la porta in faccia ai neo-commissari Cotticelli e Schael e quindi al Governo. Appare evidente che occorre cambiare rotta”.”Faro’ ogni cosa in mio potere per oppormi al perpetuarsi della malagestione della sanita’ in Calabria e quindi a queste nomine non trasparenti. Lo dobbiamo ai calabresi – aggiunge il ministro – che non ne possono piu’ di questo disastro, lo dobbiamo a tutti i cittadini che ci chiedono di cambiare il Paese. L’atto di arroganza unilaterale del presidente Oliverio merita tutto il rigore di questo Governo, i cittadini calabresi meritano il cambiamento”