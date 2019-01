Catanzaro, scontro tra Gratteri e Lupacchini: il Csm archivia

Condividi

Uno screzio superato, tant’e’ che ora il clima dei rapporti e’ positivo, e che comunque non ha avuto ripercussioni nell’ambiente giudiziario.

E’ con questa motivazione – a quanto si e’ appreso – che il plenum del Csm ha archiviato il fascicolo che era stato aperto sui contrasti tra i vertici giudiziari di Catanzaro, il Pg Otello Lupacchini e il procuratore Nicola Gratteri, escludendo cosi’ che vi siano gli estremi per una procedura di trasferimento d’ufficio per incompatibilita’. La decisione e’ stata presa in una seduta non pubblica e accoglie la proposta formulata la scorsa settimana all’unanimita’ dalla Prima Commissione. (Ansa)