Catanzaro – “Sarà tre volte natale”, altro weekend di eventi per grandi e bambini

Condividi

Ancora un weekend di eventi per Sarà Tre Volte Natale, la manifestazione realizzata dall’Amministrazione Comunale di Catanzaro, di concerto con gli assessorati al Turismo e Spettacolo, Cultura e Attività Economiche, e affidata alla direzione artistica di Antonio Pascuzzo.

Tanti gli appuntamenti per continuare a vivere con entusiasmo il Centro Storico del capoluogo calabrese.

Oggi, dalle ore 17.30, ci sarà animazione su Corso Mazzini per i bambini, musicisti di strada e l’euforia dell’Insania Strazz’Artist.

Alle ore 19, alla Chiesa del Monte si esibirà il Coro Aurorae diretto dal M° Roberto Nadiani.

Alle ore 20.45, al Cinema Teatro Comunale, nell’ambito della stagione “Vacantiandu”, andrà in scena “L’aria del continente” con la Compagnia dei Saitta.

Il Museo Diocesano sarà aperto dalle ore 17 alle ore 20 con laboratori e momenti musicali.

Sarà possibile visitare, sia al mattino che al pomeriggio, la mostra di Escher “La Calabria. Il Mito” al Complesso Monumentale del San Giovanni e, dalle ore 17.30 alle ore 20.30, le Gallerie del San Giovanni e l’esposizione “Leonardo Da Vinci: gli strumenti di un genio” all’Ex-Stac.

Negli stessi orari è prevista l’isola Pedonale da Piazza Cavour a Piazza Garibaldi, con la presenza del Trenino di Natale messo a disposizione dall’Amc.