Catanzaro – Polizia Stradale denuncia in stato di libertà un cittadino ucraino

La Sezione Polizia Stradale di Catanzaro ha denunciato un cittadino extracomunitario di 32 anni, residente a Squillace, per inosservanza del foglio di via obbligatorio con il divieto di ritorno nel comune di Catanzaro per un periodo di tre anni.

Domenica sera, nel corso di un servizio di vigilanza lungo la SS106, un equipaggio della Polizia Stradale, transitando nella zona sud della cittadina ha notato una persona che camminava a bordo strada, che alla vista dell’auto della Polizia tentava di nascondersi dietro la pensilina di una fermata degli autobus di linea cittadina.

I poliziotti prontamente arrestavano la marcia riuscendo a fermare l’uomo il quale esibiva quale documento di riconoscimento un passaporto scaduto.

Da un accurato controllo tuttavia emergevano dei dubbi sulla sua reale identità, quindi veniva accompagnato presso gli Uffici della Polizia Stradale per ulteriori accertamenti e per essere sottoposto ai rilievi foto segnaletici presso il Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica.

Si è potuto così verificare che si trattava di un cittadino ucraino O.M. che nel mese di ottobre del 2018 era stato destinatario del provvedimento amministrativo del foglio di via obbligatorio con il divieto di ritorno nel Comune di Catanzaro per tre anni, emesso dal Questore del capoluogo.

Pertanto il cittadino straniero è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Catanzaro per tale violazione.