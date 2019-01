Catanzaro – Polizia arresta 31enne per resistenza a pubblico ufficiale

Condividi

È la seconda volta che, nel giro di quasi due mesi, lo stesso soggetto è stato arrestato dai poliziotti e, questa volta per il reato di evasione.

Il 26 novembre 2018 era stato tratto in arresto da personale del Commissariato di P.S. di Catanzaro Lido e della Squadra Volante per i reati di furto aggravato, ricettazione e possesso di arnesi atti allo scasso. Nello stesso arco temporale era stato denunciato in stato di libertà per due volte: lo scorso 15 dicembre da personale della Polizia Stradale di Catanzaro per furto aggravato; il precedente 16 novembre dai Carabinieri della Stazione di Soveria Mannelli per resistenza a pubblico ufficiale e furto in abitazione. Inoltre, ha a suo carico numerosi precedenti di polizia e condanne.

Una pessima biografia quella di Cimino Vincenzo, 31enne di Soveria Mannelli, che lo stesso arricchisce continuando a delinquere con spudoratezza e in violazione anche delle disposizioni della misura restrittiva ordinata dall’autorità Giudiziaria

Era sottoposto agli arresti domiciliari dallo scorso 8 gennaio presso la sua abitazione in Soveria Mannelli ma ieri, in piena notte, gli Agenti della Squadra Volante lo hanno sorpreso alla guida di una Fiat Panda in zona sud di Catanzaro, riconoscendolo subito proprio perché pregiudicato ben noto per i suoi misfatti.

Il 31enne disattendendo l’intimazione all’ALT si è dato ad una spericolata fuga, procedendo a zig zag su entrambe le corsie in direzione nord, tallonato da due pattuglie della Squadra Volante. A forte velocità e con azzardate manovre il fuggitivo ha speronato violentemente una delle vetture della Polizia rendendola inservibile per poi, repentinamente svoltare in una via limitrofa dove, approfittando delloscurità e della fitta ed alta vegetazione, ha abbandonato lauto e si è dileguato.

La zona subito è stata oggetto di perlustrazione, nel mentre con l’intervento di un’altra Volante dopo circa due ore Cimino Vincenzo è stato rintracciato su Via Lucrezia della Valle mentre si accingeva a salire su un autobus. Accortosi della presenza della Polizia ha tentato ancora una volta di scappare opponendo resistenza ma è stato immediatamente bloccato e ammanettato.

Condotto negli Uffici della Questura, dopo gli ulteriori accertamenti, è stato tratto in arresto per i reati di evasione, resistenza a Pubblico Ufficiale, danneggiamento aggravato e guida senza patente (revocatagli dalla Prefettura nel marzo 2018). L’autovettura utilizzata dal Cimino è stata posta sotto sequestro e fermo amministrativo in quanto priva di copertura assicurativa da oltre otto anni.

Il P. M. di turno ha disposto la misura degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.