Catanzaro – Ordinanza di custodia cautelare in carcere per 41enne lametino

Era agli arresti domiciliari dal 2 gennaio ma, Pino Angelo, 41enne lametino, incurante delle prescrizioni ed obblighi imposti dal Tribunale di Lamezia Terme, pochi giorni fa è stato trovato fuori dalla sua abitazione, sulla pubblica via, immotivatamente e privo di autorizzazione.

Per questo gli Agenti del Commissariato di P.S. di Lamezia Terme lo avevano denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di evasione, chiedendo di valutare un aggravamento della misura cautelare, nella considerazione che l’uomo vanta numerosi precedenti penali per i reati di furto, ricettazione e stupefacenti, alcuni commessi con frequenza nei mesi che hanno preceduto l’arresto dei poliziotti della Volante del 2 gennaio scorso (aveva appena rubato la borsa a un’anziana signora).

In sede di Giudizio Direttissimo presso il Tribunale lametino, accogliendo la richiesta del P.M. di aggravamento della pena, il Giudice con ordinanza del 21.01.2019 ha applicato a Pino Angelo la misura della custodia cautelare in carcere, eseguita ieri stessa da personale del Commissariato di P.S., che ha arrestato il 41enne per subito consegnarlo alla Casa Circondariale di Siano di Catanzaro.