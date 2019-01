Catanzaro – Furto in un ristorante denunciato giovane di nazionalità maghrebina

Condividi

La Polizia di Stato ha denunciato un giovane cittadino straniero, di nazionalità maghrebina, per il reato furto. L’uomo è stato ritenuto responsabile della sottrazione di una borsa, contenente una cospicua somma di denaro, all’interno di un ristorante del centro cittadino catanzarese.

Il fatto è accaduto ieri quando intorno alle 11:00 del mattino l’uomo è entrato nel locale già aperto ma ancora vuoto e dopo una rapida ricognizione all’ingresso della sala, ha asportato la borsa che la proprietaria dell’esercizio aveva riposto sopra una poltrona. Poi ha girato i tacchi ed è andato via con il maltolto, l’incasso dell’attività della sera precedente.

Grazie al rapido intervento della Polizia di Stato si è riusciti a fare completa chiarezza sull’episodio. La presenza di una telecamera di videosorveglianza posta nelle vicinanze del ristorante, ha consentito di ricostruire esattamente i fatti.

A nulla è valso nascondere parte del capo con il cappuccio della felpa indossata al di sotto di un giubbino verde militare. L’autore si è ugualmente reso perfettamente riconoscibile, la telecamera lo aveva immortalato. Persona nota alle forze dell’ordine per i suoi precedenti di polizia è stata dopo poche ore rintracciata dagli Agenti.

Il giovane all’atto del ritrovo, dopo un momento di smarrimento emotivo, ammetteva le proprie colpe asserendo di essere l’autore del furto e si è reso disponibile a restituire la parte rimanente del provento del reato, ammontante in 480,00 euro, poiché una minima quantità (120,00 euro), era stata da lui già spesa per acquistare del cibo, le sigarette, una ricarica telefonica e alcuni gratta e vinci.