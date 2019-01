Catanzaro – Domani presentazione “Befana del Poliziotto 2019”

Condividi

Domani, 4 gennaio, alle ore 12.00 presso la Sala Concerti del Comune di Catanzaro, si terrà la conferenza stampa di presentazione delle iniziative che si svolgeranno all’Epifania nell’ambito della manifestazione “La Befana del Poliziotto”, e che abbracceranno la mattinata, con l’iniziativa per i piccoli pazienti dell’ospedale civile del capoluogo, e poi tutto il pomeriggio, a partire dalle ore 16.30, con lo spettacolo al teatro Comunale sul corso Mazzini del capoluogo di regione.

A presentare la ricca kermesse ai giornalisti anzitutto Giuseppe Brugnano, Segretario Nazionale Fsp Polizia di Stato, Federazione sindacale di Polizia, che ancora una volta non ha mancato l’impegno “a unire in un giorno speciale cittadini e poliziotti – spiega – che anche così si spendono per la gente, tentando di renderende ancor più allegro un giorno tanto atteso soprattutto dai più piccoli”. “E questa sarà una Befana del Poliziotto ancor più ricca e articolata – aggiunge Brugnano – che abbiamo organizzato con la consueta dedizione e il solito amore, ma se possibile con ancor più entusiasmo e rinnovato orgoglio perchè come Fsp Polizia abbiamo come primo pensiero il benessere dei cittadini e un’azione che rinsaldi sempre di più il loro legame con noi Poliziotti”. Presenti alla conferenza stampa anche alcuni degli artisti che animeranno la serata, e la rappresentanza dell’amministrazione comunale “che – prosegue Brugnano, – ringraziamo per la consueta disponibilità e per la vicinanza da sempre dimostrata a noi Poliziotti, e ancora una volta in occasione di questa Epifania in cui vogliamo dare il meglio di noi con una manifestazione che sarà avvalorata anche dalla presenza del vice presidente nazionale dell’Fsp, l’amico Franco Maccari.”.