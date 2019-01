Catanzaro – Disagi idrici in alcune zone della città

In merito alle segnalazioni sulla mancanza d’acqua nel rione Fondachello e in via Lucrezia della Valle, il settore gestione del territorio ha sottolineato che il problema è legato a una ridotta fornitura d’acqua da parte di Sorical. Negli appositi serbatoi, gli addetti comunali, hanno potuto verificare che si registra una diminuzione della portata di circa 15 litri al secondo.

Questo sta comportando, da alcuni giorni, notevoli disguidi nella corretta erogazione del servizio. Della questione è stata informata Sorical che sta procedendo alle verifiche lungo la condotta di sua competenza per accertare se ci sono eventuali perdite. Un problema sul quale, dalle prime ore della mattinata, grava anche una rottura verificatasi sulla condotta comunale che gli addetti dell’ufficio acquedotti di palazzo de Nobili, stanno già riparando. Si prevede che nelle prime ore del pomeriggio l’erogazione potrà riprendere, ma che è sempre legata al quantitativo d’acqua che si riesce ad accumulare nei serbatoi, proprio per la ridotta erogazione da parte di Sorical.