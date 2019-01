Catanzaro – Cirilli e “La Famiglia Addams” stregano il Politeama

Condividi

di Grazia Candido – Il musical “La famiglia Addams” per la regia di Claudio Insegno, piace perché è uno spettacolo leggero e divertente, affronta in chiave ironica ciò che tutti i genitori, perfino quelli che amano il dolore e la sofferenza come Gomez e Morticia, temono di più: l’abbandono dei figli verso nuovi orizzonti.

Gli amati personaggi della famiglia più tenebrosa d’America si ritrovano a vivere una nuova ed esilarante avventura al “Politeama” di Catanzaro riscuotendo un meritato successo e tantissimi applausi. Nei panni di Gomez, l’irresistibile Gabriele Cirilli nella triplice veste di attore, cantante e ballerino. Un artista completo, padrone della scena, incalzante nelle battute e con una mimica perfetta. Insomma, un “cavallo di razza” che si affianca a performer di altissimo livello. Impossibile non menzionare la bravissima Pamela Lacerenza col suo timbro vocale acuto e brillante nei panni di Morticia Addams, il magnetico Umberto Noto (Fester innamorato della Luna alla quale dedica un’emozionante dichiarazione carica di passione), la vigorosa Rosy Messina con una vocalità estetica perfettamente aplomb con la dolenza romantica (Mercoledì), i possenti per voce e presenza scenica Andrea Carli (Mal) e Giò d’Angi (Alice), i goliardici Giuseppe Orsillo (Lucas), Claudia Campolongo (la nonna), Alfredo Simeone (Pugsley), Filippo Lusenga (Lurch) e lo straordinario ensemble composto da Stefano Aiolfi, Simone de Rose, Elder Dias, Arianna Galletti, Giusy Miccoli, Maria Carlotta Noè.

Il testo è divertente e riporta lo spettatore al telefilm tra il bianco e nero di una scenografia semplice ma di effetto: la sagoma del maniero della famiglia catapulta da subito, lo spettatore in un’atmosfera gotica, lugubre ed ironica. È Mano con la “m” maiuscola ad aprire lo spettacolo spuntando dal sipario ed incitando il pubblico a seguire il ritmo dello schioccare le dita.

La storia inizia con il capofamiglia Gomez che vive l’incubo di ogni padre: il ragazzo sbagliato, in questo caso ordinario e che ama il sole, per la propria figlia che diventa grande.

E per la sua bimba, è costretto a dire una bugia alla moglie Mortisia anche se sa che “le bugie hanno le gambe corte, ecco perché le donne hanno il tacco 12”. Il pubblico ride, le battute sono “perle” incastonate ed è bravo Gabriele Cirilli ad improvvisare come quando parla dell’amicizia: “mia madre diceva sempre è tanto difficile trovare un amico, come trovare il vento a Catanzaro”.

Sul palco, i colori nero e viola sono quelli che dominano ma fanno a pugni, spesso, con gli sketch che accendono quell’amore adolescenziale e, quindi combattuto, di Mercoledì.

Il leitmotiv scandito da Mortisia è “viva o morta la famiglia è sempre la famiglia” ed ha perfettamente ragione, perché non c’è nulla di più importante del legame, dell’amore con il proprio nucleo familiare.

I tempi e le entrate di tutti i personaggi sono perfetti ed incalzante è Gabriele Cirilli che da bravo “frontman” guida uno spettacolo innovativo.

Sulle note di un tango travolgente tra Gomez e Mortisia, si riaccende la passione mai spenta tra i due coniugi perché “alla fine, l’amore trionfa sempre”.

Tutti noi speriamo in un lieto fine, ci consoliamo che l’amore possa superare ogni limite, dolore, avversità e, anche questa volta, gli Addams ci hanno insegnato una cosa: nonostante tutto, loro sono una famiglia, una famiglia unita. Questa è la morale di una storia che ci dice che, a dispetto delle apparenze, siamo tutti uguali.