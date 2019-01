Bambina di 8 anni in pericolo di vita trasportata con aereo militare

Si è conclusa con successo la missione del Falcon 50 dell’Aeronautica Militare italiana, che ha trasportato con la massima urgenza, ieri pomeriggio, una bambina in pericolo di vita da Lamezia Terme a Genova.

Una volta atterrati al Cristoforo Colombo, la piccola di 8 anni è stata presa in consegna dai sanitari del 118 e trasferita in ambulanza all’ospedale pediatrico Gaslini di Quarto, dove ad aspettarla c’erano infermieri e medici pronti per l’intervento di urgenza.