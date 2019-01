Auto in fiamme sulla statale 106

Nessuna conseguenza per il conducente di un’auto in transito sulla statale 106, in prossimità dello svincolo di Squillace, a seguito dell’incendio della vettura.

Le fiamme, probabilmente di natura accidentale, sono scoppiate all’improvviso e hanno costretto il conducente, ad abbandonare il veicolo che stava procedendo in direzione di Catanzaro. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Soverato che ha provveduto a spegnere le fiamme.