Auto contro un totem pubblicitario: grave una donna

Una donna è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale verificatosi ieri sera a Lamezia Terme.

Per cause ancora in corso d’accertamento, avrebbe perso il controllo della sua auto nei pressi di viale San Bruno, sul rettifilo Bagni, schiantandosi contro un totem pubblicitario.

Sul posto sono giunti prontamente i vigili del fuoco del distaccamento di Caronte, che hanno provveduro ad estrarla dall’abitacolo. Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i vigili urbani che hanno ricostruito la dinamica dell’incidente e i sanitari del Suem 118.

La donna, in prognosi riservata, considerate le gravi condizioni è stata trasferita dai medici del 118 all’ospedale Pugliese di Catanzaro.