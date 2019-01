Arrestato 60enne per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione

Nella mattinata di ieri la Polizia Locale di Lamezia Terme ha tratto in arresto in flagranza di reato un soggetto di 60 anni, Tornese Salvatore, residente in Platania perché reo di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione aggravato.

L’uomo nei pressi della Stazione ferroviaria di Lamezia Terme Centrale ha atteso e caricato a bordo del proprio veicolo tre ragazze di nazionalità bulgara; tutte prostitute note al reparto perché già attenzionate nell’ambito dell’operazione on the Road messa a segno dalla Polizia Locale nell’estate del 2016.

L’uomo, dopo aver caricato le ragazze, le ha accompagnate sui rispettivi posti di esercizio del meretricio. Dopo aver fatto scendere l’ultima delle donne, nei pressi del T Hotel, è stato bloccato da personale del Corpo e accompagnato presso il comando di Polizia Locale. L’arrestato era pedinato ed osservato dal nucleo di p.g. da circa 10 giorni durante i quali aveva perpetrato la medesima condotta illecita .

Dopo le contestazioni rituali il Tornese veniva dichiarato in stato di arresto. Ad l’ultimazione delle operazioni di fotosegnalamento avvenute presso il locale Commissariato di P.S., su disposizione del sostituto procuratore di turno, d.ssa Marta Agostini, associato presso la casa circondariale di Catanzaro Siano a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Il veicolo condotto dallo stesso è stato sottoposto a sequestro quale cosa pertinente al reato.