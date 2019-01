A Soveria Mannelli si parla di prevenzione e screening oncologici gratuiti

Condividi

Il prossimo 16 gennaio a Soveria Mannelli, nei locali della Casa delle Idee intitolata a Gerardo Marotta, dalle ore 16, si discuterà di prevenzione e screening oncologici grazie all’incontro organizzato dal Dipartimento di Prevenzione U.O. Igiene e Sanità Pubblica – Centro Screening Oncologici – dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, diretto dalla Dr.ssa Annalisa Spinelli, ed assistita dalla Dr.ssa Emilia Caligiuri e da tutto lo staff del Centro Screening Oncologico.

Tutta la popolazione dell’area del Reventino è stata invitata a partecipare.

L’evento ha ricevuto il patrocinio e la collaborazione dell’Amministrazione Comunale di Soveria Mannelli, guidata dal Sindaco Leonardo Sirianni, del Comitato Pro Ospedale del Reventino, col Presidente Antonello Maida, dell’Associazione Pro Loco di Soveria Mannelli, col Presidente Antonio Ferrante, dell’Associazione Telematica “Liberi.Tv”, col Presidente Riccardo Cristiano, dell’Associazione Culturale “Fiore di Lino”, col Presidente Antonio Abbruzzese, dell’Avis Comunale di Soveria Mannelli, col Presidente Davide Rocca, e del C.A.T. di Soveria Mannelli (Club Alcolisti in Trattamento), col Responsabile Bruno Villella.

Il lavori saranno aperti con i saluti del Sindaco della Città di Soveria Mannelli, il Dr Leonardo Sirianni, per anni instancabile Responsabile del Reparto di Pediatria del locale Presidio Ospedaliero.

Seguiranno gli autorevoli interventi del Dr Claudio Tomasello, Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Catanzaro, del Dr Domenico Tomaino, Direzione Medica del Presidio di Soveria, delle Dr.sse Annalisa Spinelli ed Emilia Caligiuri, organizzatrici dell’evento, del Dr. Giuseppe Furgiuele, Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Catanzaro, del Dr. Salvatore Giuseppe Galea, Direttore U.O. di Radiologia del P.O. di Lamezia Terme, e del Dr. Ettore Greco, Direttore U.O. di Oncologia del P.O. di Lamezia Terme.

Durante la manifestazione si potranno effettuare le prenotazioni per le mammografie da eseguire presso il P.O. di Soveria Mannelli (donne 50-69 anni), le prenotazioni per i pap test (donne 25-64 anni), e la consegna delle provette per la ricerca del sangue occulto nelle feci (uomini e donne 50-69 anni).

Le Associazioni “Fiore di Lino” e “Liberi.TV”, seguiranno l’intera manifestazione. Tutto il materiale sarà fruibile sui siti www.liberi.tv e www.soveria.it , nonché sul canale Youtube liberi.TV.