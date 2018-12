Rosso Calabria: domani conferenza stampa di Oliverio

Condividi

Cultura, produzioni enogastronomiche di eccellenza, artigianato, folklore. Tutto questo è Rosso Calabria l’evento che inaugura le feste natalizie e invaderà, sabato 15 dicembre, le cinque città capoluogo di provincia.

Iniziativa fortemente voluta dal Presidente della Regione Mario Oliverio, nata dalla sinergia tra il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari ed il Dipartimento Turismo della Regione Calabria.

Domani, nella Sala Oro della Cittadella Regionale, a Germaneto (Cz), alle ore 11, la conferenza stampa per illustrare il fitto programma dell’edizione targata 2018. Tra gli eventi che saranno presentati, in particolare, il cartellone del primo Festival etno-popolare calabrese.

Ad incontrare i giornalisti, il Presidente della Regione, Mario Oliverio. Parteciperanno, inoltre, stakeholder dell’enogastronomia, dell’artigianato, del turismo e della cultura coinvolti nell’evento.

Un appuntamento tanto atteso dai calabresi, Rosso Calabria, che per la prima volta, dalla Cittadella Regionale, si sposterà nei cinque capoluoghi di provincia. Le location saranno i musei e i luoghi deputati alla cultura: Palazzo Arnone a Cosenza, il Complesso Monumentale S.Giovanni a Catanzaro, i Giardini di Pitagora a Crotone, il Museo D’Arte Limen a Vibo Valentia ed il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Dunque, la Calabria positiva, l’eccellenza e l’unicità dei prodotti dell’agroalimentare regionale, le tradizioni e il folklore saranno protagonisti dell’evento. Musica etnico-popolare, tavole rotonde, laboratori artistici, enogastronomia, questi gli ingredienti dell’edizione 2018, il tutto annaffiato dal buon vino rigorosamente made in Calabria.