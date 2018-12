Oggi udienza al Tribunale del Riesame per Mario Oliverio

Condividi

E’ fissata nella mattinata di oggi l’udienza al Tribunale del Riesame di Catanzaro nella quale sara’ discussa la richiesta di revoca dell’obbligo di dimora nei confronti del presidente della Regione, Mario Oliverio, accusato di abuso d’ufficio nell’ambito dell’indagine “Lande Desolate” su presunti appalti “pilotati” condotta dalla Dda del capoluogo calabrese.

Secondo l’ipotesi accusatoria, formulata dalla Direzione distrettuale antimafia guidata dal procuratore Nicola Gratteri, che in prima battuta per Oliverio aveva chiesto gli arresti domiciliari, non concessi dal Gip, il presidente della Regione avrebbe commesso alcuni illeciti nella gestione di due appalti dell’ente: tesi, invece, contestata dalla difesa di Oliverio, sostenuta dall’avvocato Enzo Belvedere, che ha motivato il ricorso al Riesame con l’insussistenza dei fatti addebitati al governatore calabrese, che fin dal giorno della notifica dell’obbligo di dimora nel suo comune di residenza, San Giovanni in Fiore, ha parlato di “accuse infamanti” a suo carico.