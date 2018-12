Lamezia Terme – Soroptimist club dona quadro al Tribunale

Condividi

Il Soroptimist club di Lamezia Terme dona un quadro al Tribunale di Lamezia Terme.

L’appuntamento è per domani 7 dicembre 2018 alle ore 12 al Palazzo di giustizia. Alla cerimonia prenderanno parte il presidente del Tribunale Bruno Brattoli, la presidente del club Concetta Giglio, le socie del club, la dirigente dell’Istituto comprensivo Sant’Eufemia Fiorella Careri insieme ai docenti e all’alunno della scuola media che ha realizzato il dipinto.

Il quadro infatti è stato donato dalla scuola di Sant’Eufemia al Soroptimist in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne. La scuola ha infatti effettuato un percorso di sensibilizzazione contro la violenza, coinvolgendo anche il club lametino, che da anni porta avanti campagne di sensibilizzazione contro ogni forma di violenza. Gli studenti dell’Istituto comprensivo hanno anche realizzato delle sagome raffiguranti delle donne di colore rosse, oltre al quadro dipinto da uno studente. L’opera donata al Soroptimist verrà domani consegnata al Tribunale, per apporta nell’aula d’ascolto per minori, realizzata dal Soroptimist negli anni scorsi.