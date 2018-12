Lamezia Terme – Disagi idrici in alcune zone della città

Condividi

Disagi nella distribuzione idrica e alcune zone della città rimarranno senza acqua fino a stasera. La società Sorical ha comunicato tramite una nota che a seguito di lavori Enel in contrada Scinà, l’impianto di sollevamento sarà fermo dalle 09.30 fino alle 15.

I serbatoi di Bella alto – Bella basso rimarranno privi della fornitura idropotabile e ad essere interessate dal disservizio saranno le seguenti zone: centro abitato Nicastro, quartiere di Bella, via Marconi e traverse, via Nenni e traverse, via dei Lombardi, via dei Bizantini e traverse. Il servizio sarà ripristinato in tarda serata