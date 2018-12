Duplice omicidio nel Catanzarese

Condividi

Un uomo ed una donna sono stati uccisi ieri sera a colpi di pistola in circostanze ancora da chiarire mentre si trovavano in una tabaccheria a Davoli Superiore, in provincia di Catanzaro. Le vittime, secondo le prime informazioni, sono Francesca Petrolini, di 53 anni, ed il suo compagno, Rocco Bava, di 43. La donna e’ morta sul colpo, mentre l’uomo e’ deceduto dopo l’arrivo dei sanitari del 118. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

L’uomo, secondo quanto si e’ appreso, viveva a Simbario, nel vibonese, dove aveva un autolavaggio. Era separato senza figli ed aveva allacciato una relazione con Francesca Petrolini che andava avanti da pochi mesi.