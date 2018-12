Chiaravalle Centrale, al via il terzo concorso teatrale interregionale

Condividi

Con la sottoscrizione dei primi abbonamenti, prende ufficialmente il via il terzo concorso teatrale interregionale “Città di Chiaravalle Centrale”.

La manifestazione si terrà presso lo storico teatro Impero, proponendo, quest’anno, sette spettacoli. Si comincia sabato 12 gennaio con “Policinella giù la maschera” di e con Enzo D’Arco. Sabato 26 gennaio sarà la volta della Compagnia del Teatro di Mu che presenterà “Il caso della ricca ereditiera e di Gianni amor suo”. Mercoledì 6 febbraio uno speciale fuori concorso, con Max Pisu interprete dei “Casalinghi disperati”, per la regia di Diego Ruiz. Ancora un fuori concorso sabato 9 marzo: “Lettere di Oppio” con Tiziana Foschi e Antonio Pisu. Sabato 23 marzo, spazio alla commedia comica con “Indovina chi sviene a cena? Ovvero la teoria dei pinguini” della Libera Manifattura Teatrale. Il 30 marzo, un graditissimo ritorno: Dandy Danno e Diva G metteranno in scena il loro “Lol”. Infine, il 6 aprile serata finale di premiazione e spettacolo fuori concorso “Tre pecore viziose” della compagnia “I Commedianti”. La rassegna, giunta alla sua terza edizione, è promossa e organizzata dall’amministrazione comunale di Chiaravalle Centrale, con la collaborazione della Consulta della Cultura, dell’Unione italiana libero teatro e della compagnia de “I Commedianti”, con la direzione artistica di Gino Capolupo. Nell’anticipare le date del cartellone, l’assessore alla Cultura, Pina Rizzo, ha voluto sottolineare “l’ulteriore salto di qualità di questa terza edizione, con attori e registi di risonanza nazionale e di riconosciuto valore artistico”. Per informazioni sugli abbonamenti e i biglietti per i singoli spettacoli: 333.6433561.