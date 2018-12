Catanzaro – XVII Raduno Corale Internazionale di Canti Natalizi

Condividi

Ritorna l’appuntamento atteso con le arie natalizie del XVII Raduno Corale Internazionale di Canti Natalizi.

Il concerto si terrà giovedì 3 gennaio 2019, alle ore 18,00 presso la Chiesa del Sacro Cuore, nel Centro Storico di S. Andrea Apostolo dello Jonio.

La manifestazione, organizzata dall’Associazione Culturale Schola Cantorum Officium, anche quest’anno rientra nella programmazione della Regione Calabria “Interventi per la valorizzazione del sistema dei Beni Culturali e per la qualificazione e il rafforzamento dell’attuale offerta culturale presente in Calabria – Azione 1. Tipologia 2 – Sezione Eventi di rilievo regionale”.

Un’ottima vetrina per i giovani interpreti ed una rassegna qualificata per il territorio calabrese.

L’appuntamento è per giovedì 3 gennaio, per essere coprotagonisti di un evento televisivo natalizio.