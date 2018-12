Catanzaro – Un fiume di gente nella Basilica dell’Immacolata per Roy Paci

Condividi

Magico e suggestivo: questi i due aggettivi per descrivere il concerto di Roy Paci svoltosi ieri sera nella Basilica dell’Immacolata.

L’evento, inserito nella II edizione di Sarà Tre Volte Natale, la manifestazione realizzata dall’Amministrazione Comunale di Catanzaro, di concerto con gli assessorati al Turismo e Spettacolo, Cultura e Attività Economiche, e affidata alla direzione artistica di Antonio Pascuzzo, ha coinvolto tantissima gente, oltre duemila persone.

Una scaletta pienamente natalizia per il noto trombettista e cantante che è stato accompagnato dal gruppo di 30 fiati della Banda musicale SS. Salvatore di Gimigliano.

“Ho provato una grande emozione – ha affermato l’artista – Si è creata un’atmosfera unica grazie al guizzo di ingenua follia di Antonio Pascuzzo che ha unito la mia presenza alla banda musicale, all’interno di un tempio della sacralità come la Basilica dell’Immacolata.”

Dopo una performance così entusiasmante, continua a pieno ritmo il programma.

Oggi, dalle ore 17.30, su Corso Mazzini, all’altezza del Comunale, il gruppo del Teatro Incanto metterà in scena “Turuzzu e Luvicia”, un’opera di Nino Gemelli che racconta le tradizioni calabresi nel periodo natalizio. E poi, dalle ore 18, sfilata e animazione per bambini.

Alle ore 19, nella Basilica dell’Immacolata, in collaborazione con Armonie d’Arte, si esibirà il coro gospel americano, “Composition of Praise”, fondato dal compositore e direttore Samuel Eddie Cromwell, formato da oltre 35 coristi provenienti dall’area metropolitana di Washington.

Dalle 19.30, a grande richiesta, in Piazza Prefettura tornerà la Cena in Rosso, in sinergia con l’Antica Congrega Tre Colli, con la degustazione di Sua Maestà il Morzello preparata da alcune osterie del territorio.

Special guest di questa serata sarà proprio Roy Paci che realizzerà un dj set.

Prevista isola pedonale su Corso Mazzini dalle ore 15 alle ore 23.