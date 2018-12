Catanzaro – Successo per la prima giornata di ‘Weekend al Museo’

Cultura e giovani: un binomio perfetto in grado di entusiasmare! Sono i due elementi che caratterizzano “Weekend al Museo”, la manifestazione giunta alla II edizione e promossa dall’assessorato alla Cultura del Comune di Catanzaro, rientrante nel programma di “Sarà Tre Volte Natale”.

Circa 1000 le presenze registrate nella prima giornata dell’iniziativa mirata a valorizzare la rete museale catanzarese, rendendola più fruibile e attrattiva, in particolare alle nuove generazioni.

Un’occasione speciale per conoscere il patrimonio culturale che la città possiede e le prestigiose mostre in esposizione, grazie alla presenza degli studenti delle scuole aderenti al progetto che realizzano visite guidate e attività artistico-culturali.

Boom di visitatori al Complesso Monumentale del San Giovanni per la mostra di Escher e al Marca per quella di Ulrich e Saladino con gli studenti del Liceo Scientifico “L. Siciliani”.

E poi il Museo Diocesano con il Liceo Classico “P. Galluppi”; il Museo Storico Militare con l’ITAS “B. Chimirri”; la Casa della Memoria di Mimmo Rotella e il Museo del Rock – che ancora oggi ospiterà la Fiera del Vinile – con l’IIS “G. De Nobili”; il Museo del Mare e il l Museo Storico all’ITE “Grimaldi-Pacioli”.

“Weekend al Museo” continua oggi e le strutture museali potranno essere visitate gratuitamente – tranne il Complesso Monumentale del San Giovanni per il quale è previsto la riduzione del biglietto a 4 euro per gli studenti, con un gruppo minimo di 15 persone, e a 6 euro per gli adulti – dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 17 alle ore 20.

La Casa della Memoria di Rotella sarà fruibile solo al mattino.

Intanto, grande attesa, oggi, per la Cena in Rosso. Su Corso Mazzini, a partire dalle ore 19.30, si potrà degustare Sua Maestà il Morzello, grazie alla presenza di alcune osterie del territorio che prepareranno il prelibato piatto della tradizione catanzarese seguendo la storica ricetta.

Sarà presente anche la Fondazione Italiana Sommelier.

L’evento è organizzato dall’Amministrazione Comunale, in collaborazione con l’Antica Congrega Tre Colli che, per l’occasione, ha lanciato il concorso “Ode al morzello”.

I versi, scritti pensando al Morzello e alle tradizioni catanzaresi, verranno giudicati da un’apposita giuria creata dall’Antica Congrega.

L’ode migliore avrà come premio una cena, a base ovviamente di morzello, in una delle osterie aderenti e due biglietti per visitare la mostra di Escher, “La Calabria. Il Mito”.

Tra le altre iniziative, in Piazza Grimaldi, dalle ore 18 si terrà “Nuncepace-Magic Show”, un suggestivo spettacolo di magia che catturerà l’attenzione di grandi e piccini e poi ci saranno le zampogne itineranti e la slitta di Babbo Natale.

In Galleria Mancuso, spazio ai Mercatini degli Artigiani.

Le Gallerie del San Giovanni saranno aperte dalle ore 17.30 alle ore 20.30.

Ci sarà l’isola pedonale da Piazza Cavour a Piazza Garibaldi dalle ore 15 alle ore 23.