Catanzaro – Formazione della Polizia Stradale rivolta alla Polizia Municipale

Nell’ambito delle iniziative finalizzate a garantire il miglior raccordo tecnico-operativo tra le forze di polizia operanti nella provincia di Catanzaro, la Sezione Polizia Stradale di Catanzaro ha tenuto un corso teorico-pratico di aggiornamento professionale in materia di infortunistica stradale per i Vigili Urbani in accordo con i vertici del Comando della Polizia Municipale del capoluogo regionale.

Negli ultimi anni si è assistito ad un cambiamento sia della normativa che disciplina la materia dell’infortunistica stradale, sia sulla tecnica di ricostruzione degli incidenti e, in considerazione della necessità di abbinare all’esperienza una capacità professionale per la ricostruzione di un corretto iter amministrativo in una pratica di sinistro stradale, si è concordato sulla necessità di una sessione di aggiornamento per gli operatori.

Gli incontri formativi, alla base di un corso articolato in quattro giornate di studio, tenuto da personale qualificato della Polizia Stradale con anni di esperienza pratica nel settore, si sono focalizzati sugli aspetti teorici, legati all’applicazione delle attuali normative in vigore riguardanti la gestione tecnico-giuridica dell’attività connessa all’incidentalità stradale ( dal sopralluogo tecnico alla gestione del fascicolo, all’uso di nuove apparecchiature per la georeferenziazione ) avvalendosi anche dell’analisi di numerosi casi pregressi, con ausilio di foto, video e materiale multimediale riguardante varie tipologie di fascicoli di incidenti stradali gestiti dalla Polizia Stradale.

Anche l’aspetto pratico ha avuto dei momenti di particolare interesse, attraverso una sessione organizzata presso la sede della Sezione Polizia Stradale nel corso della quale è stata ricostruita la dinamica di un incidente stradale che ha permesso ai presenti di focalizzare l’attenzione e l’analisi dei più piccoli particolari, spesso necessari a stabilirne le cause, sapientemente guidati dagli istruttori presenti sul posto.

Al termine del corso, grande soddisfazione per l’esito dell’iniziativa è stata espressa dal dirigente della Polizia Stradale e dal Comandante della Polizia Municipale e da tutti i Vigili Urbani che hanno partecipato con notevole interesse alle tematiche trattate.