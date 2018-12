Alessandro Haber fa visita al Centro Diurno di Catanzaro

Condividi

Un’allegra e gradita sorpresa, che ha lasciato dietro di sé una scia di intense emozioni e commozione, quella che l’attore Alessandro Haber ha riservato agli ospiti del Centro Diurno Spazio Al.Pa.De. di Catanzaro, gestito dall’associazione Ra.Gi. Onlus.

Nella mattinata del 21 dicembre, l’attore ha voluto recarsi a fare visita e conoscere direttamente gli ospiti della struttura situata in Viale Magna Grecia, per guardare da vicino quella complessa e dolorosa condizione che lui stesso, in serata ha interpretato sul palco del teatro Politeama di Catanzaro, nell’ambito della pièce teatrale “Il padre”, accanto all’attrice Lucrezia Lante della Rovere, con la regia di Florian Zeller.

Così, in quello che sembrava un giorno qualsiasi, le attività degli ospiti dello Spazio Al.Pa.De. hanno preso una piega inaspettata, per fare spazio alla conoscenza di un nuovo amico. Alessandro, commosso ha stretto loro la mano ed ascoltato le loro parole, semplici ma ricche di significato, nonostante la malattia che li confonde, ma non porta via la loro anima, la loro essenza.

L’attore era visibilmente commosso nel guardare negli occhi delle persone che tutti i giorni, nella loro vita reale, convivono con la stessa condizione in cui lui si è immedesimato vestendo i panni di Andrea nella pièce “Il padre”, che ha descritto come “una delle sue più belle esperienze professionali”.

“Un grande ringraziamento ad Alessandro Haber” è stato espresso da Elena Sodano, responsabile dello Spazio Al.Pa.De. e presidente dell’associazione Ra.Gi., “per la sua volontà di contaminarsi con gli ospiti del Centro, al fine di arricchirsi ancora di più e fare comprendere, attraverso il linguaggio dell’arte, al suo pubblico che le persone con demenze posseggono una dignità e una individualità ben precisa e non devono essere identificate con la propria malattia”.

Per sottolineare questo concetto e il percorso di lotta contro ogni stigma legato alle demenze portato avanti dall’associazione, all’attore è stata donata la t-shirt con lo slogan “Io sono demente”, insieme ad un piccolo gadget natalizio realizzato dagli ospiti per l’occasione.

In serata, un gruppo di ospiti del Centro, accompagnati dai loro familiari e dagli operatori dell’associazione Ra.Gi. hanno applaudito l’esibizione di Haber dalle poltrone del teatro Politeama, grazie alla grande sensibilità del sovrintendente Gianvito Casadonte.

Un periodo prenatalizio ricco di emozioni e sorprese, quello vissuto dagli ospiti del Centro Diurno Ra.Gi., che nella mattinata del 20 dicembre hanno accolto le allieve del Liceo “Giovanna De Nobili” di Catanzaro, guidato dalla professoressa Susanna Mussari che, accompagnate dalla docente Brunella Badolato hanno messo in scena uno spettacolo nato dall’intreccio di quattro fiabe, divertendo ed emozionando il loro pubblico.

Nella giornata del 13 dicembre, ha preso forma un altro evento davvero speciale: un grande pranzo prenatalizio organizzato presso i locali del Centro Calabrese di Solidarietà, guidato dalla dottoressa Isa Mantelli. Un gradito invito, che ha visto crearsi una poetica contaminazione di anime fragili, avvolta nella magia del Natale.