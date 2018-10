Siclari: “Il caso Marrelli Hospital, si sospendano parlamentari calabresi 5S”

Condividi

«Il caso del Marrelli Hospital di Crotone è la vera vergogna d’Italia. Oltre 350 lavoratori rischiano il posto di lavoro e il ministro Grillo non li riceve nemmeno dopo che ho presentato oltre tre solleciti».

Il senatore Marco Siclari capogruppo di Forza Italia in Commissione Igiene e Sanità, dopo aver accompagnato personalmente una delegazione di dipendenti dal presidente Sileri, si è fatto portavoce per ottenere un incontro con il ministro Grillo che ancora oggi si nega. E mentre i parlamentari grillini calabresi tentano di rivendere un risultato non loro, il senatore Siclari continua la sua battaglia al fianco dei dipendenti del Marelli Hospital.

«Quello che sta accadendo è l’esatta fotografia di questo Governo che non riesce a passare dalla demagogia ai fatti. Ci sono ancora oggi 350 dipendenti in piazza Montecitorio ma il ministro non fa una piega. Forse perché sono della Calabria? Ma dove sono i 18 parlamentari calabresi del M5S con il loro ministro ora che servirebbe un impegno per avere un incontro risolutivo? Personalmente, già ieri sera fino alle 21 e stamane nuovamente, ho sollecitato un incontro con il ministro dopo essere stato l’unico ad aver accompagnato la delegazione in Commissione Sanità con il presidente Sileri mentre i 5S continuano a fare comunicati a sostegno senza muovere un dito o farli ricevere», ha concluso il senatore azzurro.