Miglierina (Cz): Dopo mesi di restauro inaugurazione dell’antica Fontanella

Il piccolo ed operoso Borgo di Miglierina continua nella sua opera di valorizzazione del proprio patrimonio artistico e culturale. Dopo il recente restauro della facciata della Chiesa di Santa Maria del Principio commissionata dalla Parrocchia guidata dal parroco Don Pasquale di Cello. Il 6 ottobre alle ore 15 verrà inaugurata la Fontana, situata all’inizio del paese sotto il caratteristico ponte di accesso al centro abitato. Localmente conosciuta con il nome di “Funtanella”, quest’opera di fine 800, ha rappresentato storicamente un luogo della quotidianità domestica con fonti dedicate all’approvvigionamento di acqua per le famiglie, vasche per il ristoro degli asini, e lavatoi per il rituale del bucato a mano delle lavandaie. Ma ancora luogo di suggestioni, di amori vissuti , ed infine teatro di leggende.

L’opera di restauro si è potuta realizzare grazie all’impegno civico di Torchia Pasquale (ex dipendente comunale in pensione) che, quasi adottando l’opera, ha dedicato negli ultimi anni gran parte del suo tempo libero in questa azione di recupero storico e artistico. A dare man forte anche l’estro artistico di Lucia Mancusi, artista miglierinese, che ha realizzato tutti i dipinti e restaurato alcuni piccoli particolari che hanno ancor di più valorizzato la fontanella dal punto di vista estetico. Tutto ciò è stato reso possibile anche grazie al supporto logistico e economico dell’amministrazione comunale di Miglierina guidata dall’Ing. Pietro Hiram Guzzi, e soprattutto ad una raccolta fondi che ha visto partecipare oltre ai cittadini residenti a Miglierina, anche tanti miglierinesi emigrati al Nord Italia e all’Estero.

Il Sindaco di Miglierina, Pietro Hiram Guzzi ha voluto sottolineare che “iniziative come quella portata avanti dal Sig. Pasquale Torchia, a cui vanno i miei complimenti ed il ringraziamento, rappresentano l’orgoglio di essere Miglierinesi. Speriamo che a questa prima iniziativa si aggiungano altre, portate avanti da altre persone, l’amministrazione sarà sempre a disposizione per aiutare e sostenere ogni iniziativa di recupero del “nostro” patrimonio”.

Un’opportunità insomma per Miglierina di recuperare le radici storiche e rafforzare ancora una volta il senso profondo di comunità.