Lamezia Terme – Sfilata celebrativa della stilista Donatella Bertucci

Grande atmosfera, grande moda per celebrare 30 anni carriera. E’ tutto pronto al THotel di Lamezia Terme per la presentazione questa sera (6 ottobre) alle 21 della nuova collezione 2018/2019 della stilista Donatella Bertucci e delle collezioni della sua DB Boutique.

Attesissimo pure il testimonial dell’evento, l’attore Giulio Berruti, interprete al cinema ed in tv di lavori di grande successo che con un intervento speciale renderà omaggio al prestigio di Donatella Bertucci.

Insieme a lui ospite della serata anche il ballerino di danza contemporanea Riccardo Zaccanelli della “Compagnia Artemis Danza” di Parma con la quale prossimamente prenderà parte ad importanti tournée italiane e internazionali.

Ricco di contenuti moda e di tanta eleganza si annuncia il fashion show di domani, al quale, parteciperà il più bel pubblico della regione soprattutto femminile, che, in queste settimane ha chiesto gli inviti per partecipare all’importante evento.

Ogni dettaglio è stato curato meticolosamente dalla stilista soprattutto, nella scelta dei capi da inserire nelle collezioni. Eleganza, modernità, raffinatezza i must per la donna che ama indossare DB in ogni momento della giornata, autentiche rappresentazioni di stile che saranno indossate da modelle professioniste.

Il defilè prevede la presentazione della Collezione “Solo Mio” ideata da Donatella Bertucci, che, attraverso l’esclusività sartoriale, porrà in primo piano l’unicità della donna nella sua bellezza e femminilità, con le linee “Poise” “Lis” e “Chic”. Seguirà la presentazione delle collezioni della DB Boutique con un’ampia proposta di brand presenti nello show room di corso G. Nicotera, 68 a Lamezia Terme.