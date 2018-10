Catanzaro – Viva il teatro: ecco la stagione 2018-19 del Politeama

Condividi

Viva il teatro” è lo slogan scelto per la stagione artistica 2018-2019 del Politeama a Catanzaro. La stagione si aprirà il 21 ottobre con “Don Giovanni”: la celebre opera lirica di Mozart, prodotta dalla Fondazione Politeama – con l’Orchestra filarmonica della Calabria diretta dal maestro Filippo Arlia e la regia di Luciano Cannito – è stata scelta per la serata inaugurale fuori abbonamento in onore di Giovanni Colosimo, cavaliere del lavoro e mecenate della cultura, il cui incasso sarà devoluto in beneficenza.

La stagione proseguirà con altri 13 spettacoli tra prosa, musica, danza ed eventi fino a concludersi il 4 maggio 2019 con “Madama Butterfly”, un’altra produzione targata Fondazione Politeama. In mezzo i quattro appuntamenti previsti nella rassegna “Musica & Cinema – Catanzaro, i luoghi ritrovati”. Anche per questa stagione prosegue la politica di contenimento dei costi che offrirà agli spettatori la possibilità di acquistare gli abbonamenti a prezzi ben al di sotto della media nazionale: un posto in poltronissima costerà poco più di 23 euro.

Per informazioni è possibile consultare il sito www.politeamacatanzaro.net o telefonare al botteghino al numero 0961-501818.