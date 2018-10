Catanzaro – Giornata di formazione “Autostima day”

Condividi

L’Associazione di volontariato Centro Ascolto Stella del Mare di Catanzaro ha organizzato, una giornata di formazione: “Autostima Day”, finalizzata al benessere personale e relazionale.

Introdurrà domenica 7 ottobre alle ore 13 al Gran Hotel Lamezia, la dottoressa Stefania Mandaliti, presidente di Stella del Mare, che affronterà un discorso sull’importanza di amare se stessi per aiutare il prossimo, curando la propria immagine, valorizzando il proprio corpo e puntando alla bellezza interiore. Interverrà Michelangelo Marino, ideatore in collaborazione con Flavia Cuzzola del progetto “Cambiorotta” ed esperto in crescita personale, motivazione, autostima, gestione delle emozioni, comunicazione e coaching.

“Il Centro Ascolto – ha sottolineato la presidentessa Stefania Mandaliti – anche per quest’anno vuole puntare alla formazione di ogni singola persona senza distinzione di sesso e di età. Infatti, i diversi disagi esistenziali avvengono per l’incapacità dell’essere umano di affrontare in maniera corretta le diverse situazioni di vita che quotidianamente avvengono in ognuno di noi. Questa giornata di formazione – ha concluso – servirà, grazie al contributo dei relatori, a spronarci e spingerci verso un cambiamento positivo e ad un equilibrio costante”.