Borrelli: “Stiamo lavorando per fare una piattaforma nazionale di allerta meteo”

Il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, si è recato sulle zone più colpite del maltempo e, dopo aver fatto il punto della situazione in Prefettura insieme al presidente della Regione, ai prefetti, ai presidenti delle Province e ai sindaci calabresi, ha ribadito che “la situazione è sotto controllo ma non dobbiamo abbassare la guardia”.

Quali sono le condizioni dei territori calabresi colpiti dal maltempo degli ultimi giorni?

“Ci sono una serie di smottamenti e danni ma si sta provvedendo a sistemare la viabilità e circa 100 famiglie sono state evacuate a Crotone. Superata l’allerta rossa di ieri sera, in queste ore assistiamo ad un’allerta di minore intensità però, la perturbazione persiste su questo territorio e si sposterà nelle prossime ore anche nella Puglia meridionale e poi verso il Nord. Dopo aver fatto il punto della situazione, è emerso che c’è stata una grande reazione da parte del territorio, delle istituzioni, una grande coesione istituzionale. Un plauso va a tutti quelli che sono intervenuti in questa circostanza. Ci dispiace per quello che è accaduto e per i decessi che si sono registrati a Catanzaro. Chi fa il nostro lavoro, si augura sempre di non dover registrare vittime in questi eventi ma, purtroppo, succede. Occorre avere una maggiore consapevolezza, conoscenza dei rischi e mettere in campo le misure elementari di auto protezione”.

Per quanto riguarda le critiche sul sistema allerta meteo cosa risponde?

“Sono tutte polemiche infondate. Anche questa volta, l’allerta era stata data ed era stata coerente. I sindaci avevano detto che avrebbero chiuso le scuole e alcuni lo hanno fatto ritenendo che i plessi erano in un’area in cui ci potevano essere dei rischi. Dovete sapere che chi gestisce il territorio è il sindaco. Noi stiamo lavorando per fare una piattaforma nazionale di allerta meteo, supportare i sindaci con una gestione centralizzata ma bisogna partire dalla pianificazione di Protezione civile che deve essere aggiornata, deve essere su base cartografica e poi, dobbiamo automatizzare dei Piani di Protezione civile che, oggi, sono sulla carta o su un cd rom”.

Ma le aree vanno o no riviste?

“Certo, le aree vanno riviste. Ogni evento che si verifica deve imporre al Comune di rivedere il Piano comunale di Protezione civile perché sulla base di quanto è stato registrato in occasione di ciò che si è verificato, vanno adeguate le aree esposte al rischio”. (gra.ca)