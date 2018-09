Trasversale delle Serre, Vono: imminente apertura dello svincolo sulla A2 

Condividi

E’ ormai imminente l’apertura al traffico dello svincolo di accesso sulla A2 della Trasversale delle Serre, fissata in seguito all’incontro del 10 settembre scorso presso la direzione territoriale Anas di Catanzaro, tra il responsabile territoriale, ing. Giuseppe Ferrara, e la senatrice Gelsomina Silvia Vono.