Regione – Mario Oliverio si ricandida alla presidenza

“Di fronte a una sollecitazione così importante, come quella che proviene dai sindaci della Calabria, vere sentinelle dei nostri territori, sento un carico di responsabilità enorme e assumo con voi l’impegno di continuare questo lavoro insieme”. È quanto ha affermato il Presidente della Regione Calabria Mario Oliverio a Feroleto Antico durante un’assemblea aperta convocata da più di 200 sindaci calabresi che nei giorni scorsi hanno sottoscritto un documento e chiesto al Governatore di continuare nella positiva interlocuzione con le realtà territoriali, per portare a compimento le opere regionali e delle amministrazioni locali avviate nel corso di questa legislatura nell’ambito dei programmi di spesa e dei piani di settore.

«Il nostro impegno – ha proseguito Oliverio – è quello di lavorare insieme per andare oltre, perché in questa fase caratterizzata da vulgate populiste e demagogiche abbiamo bisogno dell’unità delle forze sane, abbiamo bisogno che si mettano da parte le magliette e si costruisca un fronte con un unico obiettivo: prima di tutto la Calabria, prima di tutto i calabresi e il futuro dei calabresi. E dobbiamo allargare il campo: su questa linea – ha rilevato il presidente della Regione – non ci sono chiusure, l’unica discriminante sarà il contrasto alla criminalità organizzata, alla corruzione, al malaffare. Il resto è un campo aperto a tutti i calabresi, ai professionisti, agli imprenditori, a chi ama la Calabria. E chi ama la Calabria non può tirarsi. E io, per amore per la mia terra, non mi tiro indietro. Viva la Calabria che non ritorna indietro, e – ha chiuso Oliverio – andiamo avanti insieme».