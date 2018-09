Presentazione dell’Occ della Camera di Commercio di Catanzaro

Condividi

Si terrà oggi lunedì 10 settembrealle ore 10.30, presso il Salone delle Conferenze della Camera di Commercio di Catanzaro, la conferenza stampa di presentazione dell’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (in breve anche OCC) della CCIAA di Catanzaro. All’evento parteciperanno il presidente della Camera di Commercio, Daniele Rossi, il segretario generale, Maurizio Ferrara, e i componenti del neo-nominato comitato scientifico dell’OCC.

L’OCC è una istituzione, imparziale ed indipendente, che fornisce informazioni sul sovraindebitamento, valuta le richieste di chi vuole attivare la procedura e nomina i gestori delle crisi, professionisti scelti dall’istituzione per studiare la situazione di chi è in sovraindebitamento e trovare, insieme al debitore, delle possibili soluzioni. L’obiettivo principale è quello di creare le condizioni perché debitori e creditori possano uscire da situazioni di blocco.

“Come abbiamo già sottolineato più volte – ha spiegato il presidente della CCIAA, Daniele Rossi – l’insediamento dell’OCC della Camera di Commercio di Catanzaro, autorizzato lo scorso 30 luglio dal Ministero della Giustizia, è da accogliere con piena soddisfazione e con ottimismo per il lavoro che andrà a fare. Perché all’OCC, è bene ricordarlo, oltre ad imprenditori, professionisti e società, potranno accedere anche i consumatori, tutti quei privati cittadini che in un momento di difficoltà verranno qui a chiedere una mediazione per portare avanti i pagamenti del mutuo o di altre spese non sostenibili”. commerciali.

Durante lapresentazione saranno consegnati gli attestati ai professionisti che hanno partecipato al Corso di Alta Formazione Specialistica in gestione della crisi da sovra indebitamento organizzato dalla Camera di Commercio di Catanzaro, per il tramite della sua azienda speciale PromoCatanzaro, in collaborazione con l’Università Magna Græcia di Catanzaro.