Oggi in Calabria il ministro alle Politiche agricole Gian Marco Centinaio

Più che una visita è un’occasione. Usa queste parole il segretario dell’Ust Cisl Magna Graecia, Francesco Mingrone, rispetto all’arrivo in Calabria, previsto per oggi, del ministro alle Politiche agricole, Gian Marco Centinaio.

Il rappresentante del Dicastero visiterà l’azienda agricola Coppi nella zona industriale di San Pietro Lametino per poi spostersi su Tropea. “Si tratta di un segnale importante- ha detto Mingrone- che qualifica l’attività del ministero. Attraverso questa visita il Ministro potrà toccare con mano i sacrifici che, quotidianamente, tante aziende agricole del territorio mettono in campo schierando uomini e idee. Dando prova che la Calabria ha i numeri per farcela. Ha, però, bisogno di aiuto e sostegno. Oltre che di attenzione da parte di chi, come il Ministro, ha la responsabilità di rilanciare settori strategici come l’agricoltura. Un settore che, insieme a quello turistico, sono e dovranno sempre più essere gli strumenti per lo sviluppo vero del Mezzogiorno”.